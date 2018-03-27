Первую жену Джигарханяна обвинили в сговоре с его «похитителями-вымогателями»

Татьяну Власову, первую жену Армена Джигарханяна, обвиняют в причастности к неожиданному похищению режиссера.

Все началось с октября 2017 года, когда Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о пропаже мужа. В итоге Армен Борисович нашелся в одной из клиник, куда его отвезли какие-то друзья. Тогда актер заявил, что не желает видеть Виталину. Цымбалюк до сих пор не понимает, почему Джигарханян так резко возненавидел ее. До этого времени им так и не удалось поговорить один на один.По мнению пресс-секретаря театра Джигарханяна Натальи Корнеевой, Татьяна Власова имеет прямое отношение к внезапной пропаже Армена Борисовича. Она считает, что первая жена режиссера находилась в сговоре с «похитителями-вымогателями» и таким образом отомстила своему бывшему мужу. Власова завидовала Цымбалюк-Романовской за то, что ее выбрали директором театра. Секретарь уверяет, что Виталина хорошо справлялась со своими обязанностями, а Армен Борисович злился и ревновал ее к руководящей должности.