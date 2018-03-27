Поклонники заподозрили Диму Билана в отношениях с участницей шоу «Голос»

В социальной сети Instagram певец и ведущий проекта «Голос» Дима Билан выложил на своей странице фото, на котором он нежно обнимает участницу проекта Юлию Терещенко.

Пелагея Лебединская

После увиденного снимка в Instagram Димы Билана и Юлии Терещенко, поклонники заговорили о их предполагаемом любовном романе. На снимке Билан с нежностью обнимает Юлию, которая притулившись к нему щекой, улыбается. Поклонники предположили, что во время ее участия в проекте «Голос», когда Билан был ее наставником, между ними и разгорелся страстный роман. Фанаты искренне рады за певца, который может быть, наконец-то, обретет свое счастье в личной жизни. Также отметили, что молодая пара очень красива и смотрятся вместе очень гармонично.Отметим, что после расставания со своей невестой Еленой Кулецкой, с которой он встречался долгое время, Билан так ни с кем больше и не заводил романов. Поклонники начали уже переживать за не сложившуюся личную жизнь кумира.