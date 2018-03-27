«Моя бабушка связала»: Особенности рекламы в Instagram от звёзд

Социальная сеть Instagram очень часто используется не для демонстрации определённых моментов из своей жизни, а для рекламы того или иного товара либо услуг. Производители для привлечения внимания нередко приглашают для такого популярных артистов, поскольку у них много подписчиков, которые так или иначе обратят внимание на любой контент.

Ирина Летинская

У некоторых звёзд шоу-бизнеса реклама порой занимает даже больше места на странице, чем интересная информация об их жизни. Интернет-пользователи на такой контент реагируют достаточно неоднозначно. Некоторые интересуются представленным, а других раздражает, что вместо сведений о кумире они видят именно рекламу. Отдельные, воспользовавшись ранее описываемым продуктом или услугами, прямо в комментариях пишут о его качестве, чаще всего подчёркивая, что оно очень не высокое.Как артисты рекламируют что-то в Instagram? Иногда используется прямая реклама – просто снимок товара или услуги с описанием в подписи куда обратиться. Второй вариант – доказательство, что знаменитость сама этим пользуется. Артистка может быть одета в наряд рекламируемого бренда, держать в руках баночки с каким-то кремом, например, или просто позировать на фоне некоего магазина или салона. Это привлекает больше внимания, хотя поклонники, в основном, просто смотрят на саму знаменитость, оценивая наряд, положение тела и так далее.Третий метод – сделать акцент на какой-то акции. Часто звёзды просто пишут, что есть такой-то конкурс от соответствующей компании, однако порой добавляют сведения о бонусах от них лично. Возможность получить что-то от любимого артиста иногда действует достаточно неплохо, и интернет-пользователи реагируют на это относительно спокойнее.Наконец, есть реклама от звёзд шоу-бизнеса в стиле «Моя бабушка связала». Это когда знаменитости привлекают внимание к товару или услуге, делая ещё больше акцента на себе. Они либо рассказывают в описании какую-то информацию, ранее неизвестную, либо заявляют, что рекламируемое относится к их родне. То есть, указывают, что товар или услугу продвигают только потому, что близкий человек этим занимается. Интернет-пользователям всегда интересны сведения о родне знаменитостей, так что негативных комментариев на такое объявление обычно по минимуму.В целом же, для продвижения какого-то бренда в Instagram рекомендуется делать максимально качественное изображение, а также организовывать такое в развлекательном ключе. Эксперты отмечают, что последнее необходимо в связи со спецификой аудитории в социальной сети.