Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Фанаты желают смерти Кате Жуже Российские спутники-убийцы приступили к маневрированию Илон Маск займется производством «взрослого» Lego из кирпичей Уфимка, спасшаяся из пожара в ТЦ Кемерово, поведала о первых минутах трагедии Первую жену Джигарханяна обвинили в сговоре с его «похитителями-вымогателями» Путин: «Налоговые каникулы» не должны влиять на контроль за безопасностью В Кемерово митингующие настаивают на отставке Тулеева Раскрыты реальные данные о числе погибших в ТЦ «Зимняя вишня» Во Владивостоке объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерово Мэр Кемерово направил 5 участников акции в городской морг для подсчета тел В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Ксения Бородина назвала Катю Жужу неблагодарным человеком и свиньей
| | «Моя бабушка связала»: Особенности рекламы в Instagram от звёзд

«Моя бабушка связала»: Особенности рекламы в Instagram от звёзд

Сегодня, 10:21
Социальная сеть Instagram очень часто используется не для демонстрации определённых моментов из своей жизни, а для рекламы того или иного товара либо услуг. Производители для привлечения внимания нередко приглашают для такого популярных артистов, поскольку у них много подписчиков, которые так или иначе обратят внимание на любой контент.

«Моя бабушка связала»: Особенности рекламы в Instagram от звёзд

 

У некоторых звёзд шоу-бизнеса реклама порой занимает даже больше места на странице, чем интересная информация об их жизни. Интернет-пользователи на такой контент реагируют достаточно неоднозначно. Некоторые интересуются представленным, а других раздражает, что вместо сведений о кумире они видят именно рекламу. Отдельные, воспользовавшись ранее описываемым продуктом или услугами, прямо в комментариях пишут о его качестве, чаще всего подчёркивая, что оно очень не высокое.

Как артисты рекламируют что-то в Instagram? Иногда используется прямая реклама – просто снимок товара или услуги с описанием в подписи куда обратиться. Второй вариант – доказательство, что знаменитость сама этим пользуется. Артистка может быть одета в наряд рекламируемого бренда, держать в руках баночки с каким-то кремом, например, или просто позировать на фоне некоего магазина или салона. Это привлекает больше внимания, хотя поклонники, в основном, просто смотрят на саму знаменитость, оценивая наряд, положение тела и так далее.

Третий метод – сделать акцент на какой-то акции. Часто звёзды просто пишут, что есть такой-то конкурс от соответствующей компании, однако порой добавляют сведения о бонусах от них лично. Возможность получить что-то от любимого артиста иногда действует достаточно неплохо, и интернет-пользователи реагируют на это относительно спокойнее.

Наконец, есть реклама от звёзд шоу-бизнеса в стиле «Моя бабушка связала». Это когда знаменитости привлекают внимание к товару или услуге, делая ещё больше акцента на себе. Они либо рассказывают в описании какую-то информацию, ранее неизвестную, либо заявляют, что рекламируемое относится к их родне. То есть, указывают, что товар или услугу продвигают только потому, что близкий человек этим занимается. Интернет-пользователям всегда интересны сведения о родне знаменитостей, так что негативных комментариев на такое объявление обычно по минимуму.

В целом же, для продвижения какого-то бренда в Instagram рекомендуется делать максимально качественное изображение, а также организовывать такое в развлекательном ключе. Эксперты отмечают, что последнее необходимо в связи со спецификой аудитории в социальной сети.
Ирина Летинская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Безвкусица или пиар: Зачем звезды раздеваются для Instagram?
Безвкусица или пиар: Зачем звезды раздеваются для Instagram?

Об откровенных снимках в социальной сети.

Анна Седокова: Не постите контент, который вас раздражает
Анна Седокова: Не постите контент, который вас раздражает

Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра», Анна Седокова сообщила поклонникам в Instagram о том, что недавно она прочитала статью под названием «Как не

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости