Валерий Леонтьев уходит со сцены

Знаменитый российский певец Валерий Леонтьев заявил о том, что собирается уйти с большой сцены. Концерты очень выматывают и он сильно устает.

Пелагея Лебединская

Певец Валерий Леонтьев в своем интервью рассказал корреспондентам, что подумывает об окончании своей сольной карьеры. Длительные перелеты во время гастролей и сами концерты его выматывают. Леонтьев сильно устает, ведь выступления на сцене требуют большой физической подготовки, где нужно давать танцевальные номера. На следующий год актеру исполнится 70 лет, и после юбилейного концерта он навсегда покинет большую сцену.В этом решении Валерия Леонтьева поддерживает его любящая жена Людмила Исакова. Она просит мужа больше внимания уделять своему здоровью, а не выступлениям.