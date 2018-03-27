Валерий Леонтьев уходит со сцены

Певец Валерий Леонтьев в своем интервью рассказал корреспондентам, что подумывает об окончании своей сольной карьеры. Длительные перелеты во время гастролей и сами концерты его выматывают. Леонтьев сильно устает, ведь выступления на сцене требуют большой физической подготовки, где нужно давать танцевальные номера. На следующий год актеру исполнится 70 лет, и после юбилейного концерта он навсегда покинет большую сцену.
В этом решении Валерия Леонтьева поддерживает его любящая жена Людмила Исакова. Она просит мужа больше внимания уделять своему здоровью, а не выступлениям.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях