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Валерий Леонтьев уходит со сцены

Сегодня, 09:38
Знаменитый российский певец Валерий Леонтьев заявил о том, что собирается уйти с большой сцены. Концерты очень выматывают и он сильно устает.

Валерий Леонтьев уходит со сцены

 

Певец Валерий Леонтьев в своем интервью рассказал корреспондентам, что подумывает об окончании своей сольной карьеры. Длительные перелеты во время гастролей и сами концерты его выматывают. Леонтьев сильно устает, ведь выступления на сцене требуют большой физической подготовки, где нужно давать танцевальные номера. На следующий год актеру исполнится 70 лет, и после юбилейного концерта он навсегда покинет большую сцену.

В этом решении Валерия Леонтьева поддерживает его любящая жена Людмила Исакова. Она просит мужа больше внимания уделять своему здоровью, а не выступлениям.
Пелагея Лебединская
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