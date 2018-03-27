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| | Антон Табаков не поддерживает отношения с женой покойного отца

Антон Табаков не поддерживает отношения с женой покойного отца

Сегодня, 09:07
Сын покойного актера Олега Табакова Антон признался, что не поддерживает связь с женой своего отца. По его словам, никаких претензий к Марине Зудиной, которой отписано все имущество, он не имеет.

Антон Табаков не поддерживает отношения с женой покойного отца

 

Антон Табаков приходится старшим сыном Олегу Табакову от первого брака. Много лет назад маэстро ушел из семьи к молодой ученице, оставив жену Людмилу Крылову и детей. Антон сумел простить отца. Дочь Табакова до последнего не общалась с ним и даже не пришла проститься. Табаков-младший не скрывает, что перестал общаться с последней женой папы Мариной Зудиной. Информацию о том, что все имущество отец переписал Зудиной, Антон не подтвердил. Мужчина считает, что такое вполне могло произойти. Но пока что борьба за наследство, в которой он намерен участвовать, для Табакова-младшего остается на втором плане. Антон сильно переживает смерть отца.
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