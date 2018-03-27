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| | Принц Гарри и Меган Маркл планируют усыновить детей из разных стран

Принц Гарри и Меган Маркл планируют усыновить детей из разных стран

Сегодня, 09:10
Знаменитая звездная пара принц Гарри и Меган Маркл мечтают о дружной семье с большим количеством маленьких детишек. Уже сейчас они часто обсуждают вопрос об усыновлении брошенных детей из разных стран мира.

Принц Гарри и Меган Маркл планируют усыновить детей из разных стран

 

Этой весной в Великобритании произойдет радостное событие – состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Молодая пара с нетерпением ждут этого дня, чтобы узаконить свои отношения и создать настоящую большую семью. Они часто разговаривают о семейном будущем и об усыновлении детей сирот из разных стран мира. Меган считает, что помимо своих детей, которые у них будут в будущем, они должны принять в свою семью еще и обездоленных детей. По ее мнению, они просто обязаны дать возможность брошенным малышам приобрести свою семью. Принц Гарри поддерживает свою избранницу и полностью с ней согласен.

Напомним, что 19 мая 2018 года в Кенсингтонском дворце состоится бракосочетание знаменитой пары – принца Гарри и Меган Маркл.
Пелагея Лебединская
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