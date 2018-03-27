Фанаты Плющенко возмущены его «уменьшенным» носом

Фигурист Евгений Плющенко знаменит не только своими достижениями в спортивной области. Его большой нос, который невозможно не заметить, по-особенному популярен среди поклонников. Именно эту часть лица фигуриста фанаты не узнали на новом фото его жены.

Супруга Евгения Яна Рудковская опубликовала в Instagram снимок с обложки журнала L'Officiel. На снимке знаменитый фигурист внимательно набивает на плече и груди своей жены тату. Яна смотрит в кадр и выглядит задумчивой и отстраненной. По словам Рудковской, фото сделано одним из десяти лучших фотографов мира. Продюсер благодарит Эллен фон Унверт за прекрасную фотосессию.

Многие фанаты остались недовольны снимком из-за одного нюанса – перебор с фотошопом. Сильно уменьшенный нос Плющенко не остался не замеченным. «Да уж, нос Плющенко уменьшили, да и в целом он здесь выглядит, простите, придурковато»; «Где нос?», - с возмущением комментировали фото пользователи. Фанаты отметили, что звезды на фото выглядят неестественно и старше своего возраста. А специалисты, по мнению фолловеров, чересчур постарались с фотошопом.Недавно семья Плющенко вернулась с Мальдив. Евгений открыл на прославленном курорте первый ледовый каток.