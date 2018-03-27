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| | Ксения Бородина назвала Катю Жужу неблагодарным человеком и свиньей

Ксения Бородина назвала Катю Жужу неблагодарным человеком и свиньей

Сегодня, 08:37
Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина рассказала из-за чего поссорилась со своей лучшей подругой Катей Жужей.

Ксения Бородина назвала Катю Жужу неблагодарным человеком и свиньей

 

В социальных сетях уже несколько месяцев обсуждается конфликт между двумя наилучшими подругами Катей Жужей и Ксенией Бородиной. Девушки обе были ведущими проекта «Дом-2» и очень сильно дружили. Однако в один день между подругами произошел конфликт, они перестали общаться, а Катя Жужа и вовсе уволилась с проекта. Поклонники в недоумении от такого поворота событий и стали задавать Бородиной много вопросов по этому поводу. Ксения долгое время не хотела обсуждать эту тему, но в недавнем времени написала комментарий о их размолвке в социальной сети Instagram. Она рассказала, как они сильно дружили, как Ксения помогала своей подруге финансово и морально в трудные минуты, однако та оказалась неблагодарной. По мнению Бородиной, Катя дружила с ней исключительно из-за своих корыстных целей, а когда стала телеведущей и уже не нуждалась в помощи и поддержке подруги, стала слишком высокомерной и заносчивой. Она начала плохо относится к их дружбе и требовать слишком многого от руководства проекта, за что и была уволена. Со слов Бородиной: «Катя оказалась непорядочным человеком, свиньей».

Отметим, что хоть Ксения Бородина очень обижена на свою подругу Катю Жужу, однако она готова с ней встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. Возможно, после их встречи звездные экс-подруги помирятся и снова между ними все будет хорошо.
Пелагея Лебединская
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