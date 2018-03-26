«Выбираю сочувствие»: Необычная надпись на свитшоте Селены Гомез привлекла внимание

Необычная надпись на свитшоте певицы Селены Гомез привлекла внимание папарацци и поклонников: «Выбираю сочувствие». Фанаты знаменитости гадают, что она хотела сказать этим посланием.

Недавно папарацци заметили популярную певицу Селену Гомес в Калифорнии, когда та возвращалась после воскресного посещения церкви с библией в руках. Внимание поклонников привлекла необычная надпись на черном свитшоте звезды «Выбираю сочувствие».

24 марта Гомез приняла участие в шествии, получившем название «Марш за наши жизни». Шествие состоялось в десятках крупных американских городов, а его активисты таким образом выступали за более строгий контроль за распространением оружия в США. Учащиеся школы города Паркленда, в которой 14 февраля из-за стрельбы погибли 17 человек, также приняли участие в марше.Не так давно были опубликованы скандальные фото Селены Гомес с отдыха, где была заметны изменения в фигуре певицы. Звезда недавно пережила операцию по устранению осложнений после пересадки почки, из-за чего она немного набрала вес.