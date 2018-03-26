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| | «Выбираю сочувствие»: Необычная надпись на свитшоте Селены Гомез привлекла внимание

«Выбираю сочувствие»: Необычная надпись на свитшоте Селены Гомез привлекла внимание

Сегодня, 22:54
Необычная надпись на свитшоте певицы Селены Гомез привлекла внимание папарацци и поклонников: «Выбираю сочувствие». Фанаты знаменитости гадают, что она хотела сказать этим посланием.

«Выбираю сочувствие»: Необычная надпись на свитшоте Селены Гомез привлекла внимание

 

Недавно папарацци заметили популярную певицу Селену Гомес в Калифорнии, когда та возвращалась после воскресного посещения церкви с библией в руках. Внимание поклонников привлекла необычная надпись на черном свитшоте звезды «Выбираю сочувствие».

 

24 марта Гомез приняла участие в шествии, получившем название «Марш за наши жизни». Шествие состоялось в десятках крупных американских городов, а его активисты таким образом выступали за более строгий контроль за распространением оружия в США. Учащиеся школы города Паркленда, в которой 14 февраля из-за стрельбы погибли 17 человек, также приняли участие в марше.

Не так давно были опубликованы скандальные фото Селены Гомес с отдыха, где была заметны изменения в фигуре певицы. Звезда недавно пережила операцию по устранению осложнений после пересадки почки, из-за чего она немного набрала вес.
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