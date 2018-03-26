Лана Дель Рей решила судебный спор с Radiohead

Певица Лана Дель Рей решила спорный конфликт с Radiohead касательно авторских прав на хит «Get Free». Об этом она сообщила во время выступления в Бразилии.

В начале нынешнего года The Sun опубликовал материал, что музыкальный коллектив Radiohead намерен поджать иск в суд на Лану Дель Рей за нарушение авторских прав. Правозащитники исполнителей сообщали, что инструментальный трек «Get Free» Ланы копирует песню «Creep», вышедшей в 1992 году. Группа не хотела идти на соглашение, требуя получить полностью все права на песню.

Никита Готский

В ходе концерта Дель Рей заявила, что данное дело разрешилось, поэтому теперь она может свободно исполнять эту песню. Как предполагается, Radiohead внесли в соавторы хита, но в базе данных Американского сообщества композиторов в числе авторов «Get Free» группы пока нет.