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| | Кейт Хадсон призналась, что снова хочет стать мамой

Кейт Хадсон призналась, что снова хочет стать мамой

Сегодня, 21:16
В новом интервью Кейт Хадсон рассказала об отношениях с нынешним бойфрендом музыкантом Денни Фудзикава. Актриса и мать двоих детей призналась, что не против снова испытать радость материнства.

Кейт Хадсон призналась, что снова хочет стать мамой

 

Во время общения с журналистами издания The Times Кейт Хадсон откровенно рассказала о личной жизни. Популярная артистка уже год встречается с музыкантом Денни Фудзикава. Видимо, у пары все серьезно, так как Хадсон отметила, что «хотела бы стать мамой девочки». Актриса считает, что с материнством она еще «не закончила», но вот сколько еще она планирует детей Хадсон не ответила. Она лишь уклончиво сообщила, что все будет зависеть от того, сколько захочет ее возлюбленный.

Напомним, что Кейт Хадсон уже воспитывает двоих сыновей: 6-летнего Бингема от брака с солистом Muse Мэттью Беллами и 13 летнего Райдера от первого мужа музыканта Криса Робинсона. О романе актрисы с Денни Фудзикава стало известно в марте прошедшего года.
Виктория Озерова
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