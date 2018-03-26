Скончался противник Оксимирона по баттлу Баьангида

Бакулин, он же Бабан, прославился своим выигрышем в баттле, в котором принимал участие и Оксимирон. Сведения о кончине Бабана публикуют его фанаты в социальных сетях, такая же информация появилась и в Telegram. Не остались в стороне и представители рэп-движения России. Например, СД обнародовал сольник Бабангиды, приложив к нему некую эпитафию.
Бабангида и Оксимирон являлись участниками 14-го баттла. В ходе мероприятия Бакулин позволил себе высказаться о сексуальной ориентации, национальности и вокале Оксимирона, на что тот ответил ему оскорблениями. Бабангида дошел до финала, где одолел победителя Оксимирона Честу.
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