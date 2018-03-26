Светлана Лобода расплакалась из-за новостей о Кемерово

Отечественная исполнительница Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram пост, посвященный трагедии, которая произошла в Кемерово. По словам звезды, она расплакалась из-за новостей о "Зимней вишне".

На новой публикации исполнительница разместила снимок, на котором изображен мальчик возлагающий игрушку в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Помимо этого, певица написала пост, в котором рассказала, что это не просто трагедия, а большое и безутешное горе для семей и близких. Также Лобода написала, что не смогла сдержать слез, так как такое невозможно пережить. В завершении исполнительница пожелала родным сил. Поклонники также в комментариях написали много слов соболезнования.

Анна Котова

Ранее сообщалось, что исполнительница Светлана Лобода, находясь в декрете, не перестает работать над новыми композициями. Для подтверждения своих слов певица опубликовала снимок, на котором изображена сидя за роялем.