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| | Светлана Лобода расплакалась из-за новостей о Кемерово

Светлана Лобода расплакалась из-за новостей о Кемерово

Сегодня, 20:28
Отечественная исполнительница Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram пост, посвященный трагедии, которая произошла в Кемерово. По словам звезды, она расплакалась из-за новостей о "Зимней вишне".

Светлана Лобода расплакалась из-за новостей о Кемерово

 

На новой публикации исполнительница разместила снимок, на котором изображен мальчик возлагающий игрушку в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Помимо этого, певица написала пост, в котором рассказала, что это не просто трагедия, а большое и безутешное горе для семей и близких. Также Лобода написала, что не смогла сдержать слез, так как такое невозможно пережить. В завершении исполнительница пожелала родным сил. Поклонники также в комментариях написали много слов соболезнования.

Светлана Лобода расплакалась из-за новостей о Кемерово

 

Ранее сообщалось, что исполнительница Светлана Лобода, находясь в декрете, не перестает работать над новыми композициями. Для подтверждения своих слов певица опубликовала снимок, на котором изображена сидя за роялем.
Анна Котова
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