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| | Голая модель верхом на лошади взорвала сеть

Голая модель верхом на лошади взорвала сеть

Сегодня, 20:44
Модель из США Элисон Паркер взорвала своим голым фото Сеть. На фото 23-летняя девушка абсолютно обнаженная сидит на белой лошади.

Голая модель верхом на лошади взорвала сеть

 

В сети появилось фотография 23-летней американской модели Элисон Паркер, которое за считанные часы взорвало Сети. На откровенном снимке абсолютно голая девушка сидит верхом на белоснежной лошади посреди дикой природы.

Восхищенные поклонники Паркер моментально обнаружили в позе девушке и композиции на фото схожесть с картиной Джона Кольера «Леди Годива» (1898). На нем была изображена супруга эрла Мерсии, которая, как гласит легенда, проехала голая верхом на лошади по английскому городу Ковентри для того, чтобы ее муж понизил налоги для населения – именно такое условие поставил перед ней пьяный граф. Интересно, что жители города, уважая поступок графини, в назначенный час закрыли все ставни домов и никто не вышел на улицу, поэтому Годива проехала по городу незамеченной. Граф поразился самоотверженностью жены и сдержал слово, снизив налоги для поданных.
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