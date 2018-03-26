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| | Экстравагантное перевоплощение: Жади из сериала "Клон" стала неузнаваемой

Экстравагантное перевоплощение: Жади из сериала "Клон" стала неузнаваемой

Сегодня, 21:27
Накануне Джоанна Антонелли (известна как Жади из сериала «Клон» - прим. VladTime) решила кардинально сменить свой внешний вид. Женщина призналась, что на данный момент она наконец-таки обрела гармонию в жизни. Новый образ по достоинству оценили подписчики Instagram.

Экстравагантное перевоплощение: Жади из сериала "Клон" стала неузнаваемой

 

Известно, что в прошлом году знаменитость приезжала в Россию, где дала небольшое интервью. Женщина сообщила, что сейчас она счастлива, так как наконец-то нашла мужчину своей мечты. Отметим, что это уже 3-ий брак Джоанны. На этот раз избранником стал творческий деятель – Леонардо Ногейро. У них уже есть двое детей-близнецов – Антония и София. Актриса подчеркнула, что именно супруг-режиссер дает толчок, чтобы девушка постоянно развивалась, отдавала все силы в бизнес и много снималась. Знаменитость также сказала, что из-за бурной жизни порой ей не хватает времени на семейный быт и детей. К тому же Антонелли хотела бы больше уделять времени на собственный уход, так как иметь хорошие формы, получается, обрести после интенсивных тренировок и правильного питания.

Женщина хотела бы радовать супруга своей разносторонностью. Известно, что знаменитость бразильских кинокартин частенько экспериментирует над своим внешним видом, прибегая к различной одежде и необычным стрижкам. И вот «Клоновская» Жади решилась кардинально изменить образ. На днях женщина выпустила снимки, где она предстала совсем в другом лице - знаменитость стала блондинкой с короткими волосами.

Экстравагантное перевоплощение: Жади из сериала "Клон" стала неузнаваемой

 

Скорее всего, в таком виде супруг Джоанну еще не видел, как собственно и поклонники. Подписчики сразу же начали боготворить женщину за такой чудесный образ. Некоторые фанаты считают, что новый вид молодит Жади на лет 10. Другие же подчеркнули, что это самый удачный образ, который женщина воплощала в реальность.
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