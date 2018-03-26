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| | Ольга Бузова запускает в работу собственный канал «Бузова TV»

Ольга Бузова запускает в работу собственный канал «Бузова TV»

Сегодня, 23:04
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова теперь будет продюсировать целый собственный телеканал. Уже с этого воскресенья «Бузова TV» будет в эфире транслировать все шоу, с участием актрисы.

Ольга Бузова запускает в работу собственный канал «Бузова TV»

 

Единственным случаем в телевизионной истории, когда для одного человека отводится целый канал, стала ситуация на НТН4, где круглосуточно будут транслироваться телепередачи с певицей, актрисой и телеведущей Ольгой Бузовой. При этом, звезда поставит под личный контроль продюсирование канала.

Звезда, которая имеет в социальной сети Instagram более 12 с половиной миллионов подписчиков, выходит на новый уровень. Она рада, что её творчества хватает на целый телеканал. Гавриил Гордеев, директор телеканала «БузоваTV», уверен, что телепередачи с Ольгой сделают канал ТНТ4 более популярным, так как за творчеством и жизнью певицы следит такое большое количество поклонников как 90 миллионов телезрителей по всей Российской Федерации.
Дарья Дмитриева
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