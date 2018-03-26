Лолита поведала о пропаже Понаровской

На протяжении долгого времени зрители не видят своего кумира – Ирину Понаровскую. Певица сейчас нигде не появляется и ведет замкнутый образ жизни. Именно Лолита Милявская поведала зрителям, почему Понаровской не видно даже на светских мероприятиях. Об этом знаменитость поведала на шоу «Привет, Андре!» с Малаховым. Аристка говорит, что Ирине тяжело принимать слухи и копание общественности в «грязном белье». Понаровская не сможет противостоять другим акулам шоу-бизнеса. По словам Лолиты, Ирина любит, когда во всем порядок не только в творчестве, но и в образе. Именно поэтому Ирина Понаровская завершила свою карьеру.
Отметим, что Милярвская знает Ирину уже 16 лет. Знаменитая артистка в то время взяла Ирину к себе на бек-вокал в коллектив «Поющие гитары». Сама Лолита в составе группы появилась несколько раз, именно это и стало стартом дружбы между двумя женщинами.
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