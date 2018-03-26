Лолита поведала о пропаже Понаровской

В очередном выпуске передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!» гостьей стала отечественная исполнительница Лолита Милявская. На шоу певица поведала, почему исполнительница Ирина Понаровская не появляется на сцене.

Анна Котова

На протяжении долгого времени зрители не видят своего кумира – Ирину Понаровскую. Певица сейчас нигде не появляется и ведет замкнутый образ жизни. Именно Лолита Милявская поведала зрителям, почему Понаровской не видно даже на светских мероприятиях. Об этом знаменитость поведала на шоу «Привет, Андре!» с Малаховым. Аристка говорит, что Ирине тяжело принимать слухи и копание общественности в «грязном белье». Понаровская не сможет противостоять другим акулам шоу-бизнеса. По словам Лолиты, Ирина любит, когда во всем порядок не только в творчестве, но и в образе. Именно поэтому Ирина Понаровская завершила свою карьеру.Отметим, что Милярвская знает Ирину уже 16 лет. Знаменитая артистка в то время взяла Ирину к себе на бек-вокал в коллектив «Поющие гитары». Сама Лолита в составе группы появилась несколько раз, именно это и стало стартом дружбы между двумя женщинами.