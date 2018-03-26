Экс-подруга сына Табакова выходит замуж замуж за отпрыска Киселева

Бывшая подруга сына Олега Табакова Мария Фомина выходит замуж за Евгения Киселева. Об этом сообщается в соцсети жениха.

Никита Готский

Отпрыск известного ведущего и журналиста Евгения Киселева Алексей предложил выйти за него замуж экс-возлюбленной Павла Табакова Марусе Фоминой. Алексей выложил в Интернет изображение коробочки с кольцом, там же он ответил, что девушка приняла его предложение. Фомина беременна от жениха, малыш для нее будет первенцем, как и сам брак.Актриса Мария Фомина уже имеет опыт съемок в российком кинематографе она снялась в двух десятках кинолентах, но в известных фильмах прока не засветилась. Больше популярности ей принесли любовные романы, ранее она встречалась с сыном известного актера, режиссера и худрука Олега Табакова Павлом. Алексей Киселев до своих новых отношений был женат на Иде Лоло.