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| | Настя Каменских шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа

Настя Каменских шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа

Сегодня, 18:45
Настя Каменских заметно изменила свой имидж. Она сделала себе новую прическу, удивив фанатов.

Настя Каменских шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа

 

Звезда дуэта «Потап и Настя Каменских» решила измениться, для чего сделала новую прическу. После таких перемен певица стала почти неузнаваемой. Тем не менее, новый образ Насти порадовал ее подписчиков. Волосы Каменских стали ровными, тогда как ранее у нее были вьющиеся и пышные. Многие поклонники поп-исполнительницы позитивно отнеслись к переменам во внешности у знаменитости, написав в ее адрес множество комплиментов. Через 17 минут после публикации очередное изображение Насти набрало более 73 тысяч «сердечек».

Ранее звезда сыграла школьницу в клипе NK. Согласно сюжету, она нравится многим парням со своего учебного заведения, но страдает от расставания с возлюбленным, поэтому просит дать ей новый шанс возобновить любовь.
Никита Готский
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