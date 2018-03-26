Юлия Персильд из-за проблем со здоровьем прервала спектакль

Юлия Персильд извинилась перед своими поклонниками за то, что не смогла во второй раз выйти на сцену для исполнения роли в спектакле «Солнечная линия». Актриса призналась, что ей стало настолько плохо, что пришлось ставить капельницу прямо в театре.

Виктория Озерова

Юлия Персильд в личном микроблоге в Instagram рассказала о том, что она сорвала второй спектакль «Солнечная линия». Актриса чувствовала недомогание еще до начала выступления, но решила отыграть. Первое выступление Персильд удалось продержаться благодаря обезболивающему, а до старта второго она уже не могла даже подняться из-за пониженного давления и отравления. Актрисе поставили капельницу прямо в театре.Актриса также сообщила, что зрители, которые услышали об инциденте, через Марину Александрову передали Юлии Персильд цветы. Артистка выразила поклонникам признательность за такую поддержку и понимание.