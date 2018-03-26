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| | Безвкусица или пиар: Зачем звезды раздеваются для Instagram?

Безвкусица или пиар: Зачем звезды раздеваются для Instagram?

Сегодня, 18:28
Контент в Instagram от артистов может быть абсолютно разным. От рассказов о личной жизни и анонсов выступлений до просто бесчисленных снимков даже без подписи. Собственно, последнее порой даже больше привлекает внимание. Поклонники могут не заметить текст и не ответить на вопрос от знаменитости, однако снимок всегда прокомментируют, изучив со всех возможных сторон.

Безвкусица или пиар: Зачем звезды раздеваются для Instagram?

 

Достаточно много внимания привлекает «обнажёнка» - фото, где артисты частично оголяются. Полное раздевание в Instagram запрещено, влечёт за собой заморозку аккаунта, хотя прецедентов такого огромное количество. Реакция подписчиков же на такие снимки весьма неоднозначная. Одни восхищаются формами и отмечают, насколько сексуально такое выглядит, а другие считают подобные кадры полной безвкусицей, упрекая артистов за нелицеприятный контент.

Для чего же звёзды раздеваются в Instagram? В значительной части случаев это происходит в целях пиара и заработка. Известен, например, случай, когда актёр Максим Виторган добавил на свою страницу фото, где был полностью обнажён. Артист прикрывал интимные места фирменным пакетом товара, который рекламировал. Такая реклама вызвала меньше критики от тех, кто вообще не любит подобный контент в Сети, зато понравилась сама подача.

Иногда частичное оголение представляется едва ли не единственным вариантом, чтобы «держать марку». Ким Кардашьян и Анастасия Квитко, ряд других российских и зарубежных моделей – на их страницах очень много таких фото. Постепенно тематика приедается, фанаты советуют «перейти на что-то другое», однако всё же известность артистам приносит больше такой контент, потому его количество не уменьшается.

Наконец, ещё один момент – чистая случайность. Особенности наряда и неудачно подобранный ракурс дают возможность интернет-пользователям увидеть то, что, в принципе, артисты показывать первоначально не стремились или не собирались делать на этом акцент. В основном, подобные снимки вызывают очень много недовольства – подписчики упрекают своих кумиров в том, что «не уследили» за собственным нарядом. Тем более, что «не постановочная обнажёнка» выглядит порой действительно достаточно нелепо. Стоит вспомнить случай с Дарьей Пынзарь, которая, по мнению поклонников, просто «опозорилась» на общем фото с Ксенией Бородиной, когда та праздновала свой день рождения.
Ирина Летинская
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