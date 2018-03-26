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| | Сын актера Федора Добронравова рассказал последние новости о состоянии актера

Сын актера Федора Добронравова рассказал последние новости о состоянии актера

Сегодня, 17:26
56-летний российский актер Федор Добронравов был недавно госпитализирован в больницу во время гастролей. Сын артиста рассказал про состояние его здоровья после перенесенной операции.

Сын актера Федора Добронравова рассказал последние новости о состоянии актера

 

Не так давно стало известно, что во время гастролей стало плохо 56-летннему актеру Федору Добронравову, из-за чего артиста срочно госпитализировали с подозрением на инсульт. Сын артиста рассказал о том, как он себя чувствует.

Врачами проведено срочное операционное вмешательство, но до сих пор медики борются за жизнь Добронравова. Коллеги актера удивлены внезапным ухудшением здоровья артиста, ведь никогда ранее он не жаловался на какое-либо недомогание. Даже после его госпитализации многие были уверенны, что ничего серьезного не произошло. Коллеги по театру говорили, что Добронравов находится в больнице в связи с обследованием, и скоро опять вернется к работе.

Сын артиста рассказал, что после проведенной операции, состояние его отца нормализовалось. В настоящее время у палаты Добронравова находятся члены его семьи – супруга Ирина и двое сыновей, которые также, как и их отец, выбрали актёрскую профессию.
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