Анна Седокова рассказала, чем россияне могут помочь людям из Кемерово

Певица Анна Седокова в своем профиле в Instagram рассказала, чем каждый желающий может помочь жертвам пожара в кемеровском торговом центре. Россияне могут оказать финансовую помощь, сдать кровь для переливания или помочь расследованию происшествия.

Певица Анна Седокова разместила у себя в профиле в Instagram информацию о том, как каждый желающий может помочь пострадавшим от пожара в Кемерово. Полезными будут денежные пожертвования, донорская кровь для переливания и свидетельства очевидцев трагедии.О сборе денежных средств пострадавшим семьям объявил Красный Крест России. Деньги можно переводить как по соответствующим банковским реквизитам, так и через сайт отделения Красного Креста в Кемерово. Для оказания финансовой помощи жертвам пожара можно обратиться в отдел, занимающийся благотворительностью при Кемеровской епархии. Также счет для сбора помощи открыли власти Новокузнецка.Пострадавшим в настоящее время нужна донорская кровь, но в кемеровском центре по собору крови в настоящее время достаточно доноров. Необходимость в крови определенной группы может возникнуть позже, и тем, кто может помочь, рекомендуют записаться на сдачу по номеру +7 (3842) 52-22-74.Следователям также необходимы свидетельства очевидцев происшествия в ТЦ «Зимняя вишня» для создания полной картины происшествия. Всем, кому есть что сказать по поводу произошедшего, предлагают обратиться по телефонам СК: +7 (909) 517-00-98, +7 (3842) 36-99-83 и +7 (960) 924-22-70.