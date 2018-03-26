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| | Поклонники осудили Волочкову за танцы после сообщения о трагедии в Кемерово

Поклонники осудили Волочкову за танцы после сообщения о трагедии в Кемерово

Сегодня, 17:10
Пользователи осудили и раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за видеозапись танцев в караоке-баре. Поклонники шокированы поступком знаменитости, ведь сначала она написала пост сочувствия пострадавшим в пожаре в Кемерово, а после опубликовала запись веселого танца в клубе.

Поклонники осудили Волочкову за танцы после сообщения о трагедии в Кемерово

 

На ролике Анастасия Волочкова на сцене ночного заведения исполняет вместе с мужчиной песню. После этого балерина танцевала с мужчиной, а после пошла фотографироваться за столиком с кальяном. В посте, который сопровождал запись, Волочкова написала, что у нее прекрасное настроение. Также знаменитость попросила поклонников порадоваться за нее. В комментариях поклонники начали критиковать не последовательные действия балерины, которые касаются публикации постов.

Поклонники осудили Волочкову за танцы после сообщения о трагедии в Кемерово

 

Отметим, что через время, скорее всего, из-за критики Анастасия Волочкова заблокировала возможность комментировать ее посты и снимки. До этого многие пользователи заметили, что прима остается в стороне от трагического инцидента в Кемерово, о чем и написали в своих комментариях. Однако негодование пользователей не прекратились, так как они шокированы поступком кумира, сначала сожалеет и сочувствует, а после публикует свое веселое времяпровождение.
Анна Котова
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