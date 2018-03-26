Бузова заявила о «тренде на волонтерство» и выразила скорбь по поводу трагедии в Кемерово

Многие звезды шоу-бизнеса отреагировали на трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Не стала исключением и Ольга Бузова, которая заодно напомнила кузбассовцам, что они могут помочь пострадавшим, сдав кровь в Кемеровском областном центре.

Виктория Озерова

Ольга Бузова прокомментировала трагедию в Кемерово в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» - это боль и скорбь всей страны, и что у нее нет слов, чтобы описать эмоции. Также артистка напомнила местным жителям, что они могут помочь пострадавшим, сдав кровь в Кемеровском областном центре. Незадолго до этого Бузова разместила пост, в котором выразила свое восхищение современной молодежью, которая сделала из волонтерства настоящий тренд. Она выразила надежду, что молодые люди и дальше будут выбирать для себя подобные полезные занятия. Обе публикации оценили более 200 тысяч человек.Напомним, что трагедия произошла накануне. СК продолжает расследование.