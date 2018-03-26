Поклонники нашли еще одно доказательство беременности Анастасии Костенко

Некоторое время назад соперница Ольги Бузовой опубликовала новую фотографию. Модель планировала данным снимком прорекламировать хорошее средство по уходу за волосами, пользователи все равно больше внимания обратили на ее одежду и образ в целом.
На снимке Костенко-Тарасова предстала перед поклонниками в нежно-розовом платье, талия которого была завышена. Платье такого фасона дает возможность чувствовать себя намного уютнее и удобнее, так как не создает стеснения в талии. При условии, если девушка действительно ждет малыша, то такой наряд подходит как ни один другой. Верные поклонники написали много комментариев, в которых порадовались за своего кумира, а также пожелали ей сил сохранить счастливые отношения в браке с таким ловеласом, как Дмитрий Тарасов.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях