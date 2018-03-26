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| | Яна Кошкина разрыдалась перед своими подписчиками

Яна Кошкина разрыдалась перед своими подписчиками

Сегодня, 16:22
Сексапильная брюнетка Яна Кошкина разместила на просторах своих социальных сетей фотографию с комментарием о том, что ее до слез довел любимый мужчина. Данную публикацию она выбрала для того, чтобы привлечь внимание своего обидчика.

Яна Кошкина разрыдалась перед своими подписчиками

 

Телеведущая и актриса пожаловалась поклонникам на ссору с любимым. Плакать в одиночестве она, по всей видимости, не захотела, потому свои чувства выдала на суд общественности. В своем Instagram она разместила заплаканное фото. У своих подписчиц она поинтересовалась, доводили ли их до слез мужчины. Позже в комментариях она призналась, что на вопрос, «казнить или помиловать» для своего мужчины она выбрала первый вариант.

Снимков, на которых можно было бы увидеть загадочного незнакомца девушка не публикует. Пока что ничего об избраннике Кошкиной неизвестно. Тем не менее, поклонники смогли установить, что он довольно богатый человек, живет в элитном поселке Барвиха, в роскошном доме у озера, куда переехала и Яна. Также своей любимой он уже купил в качестве подарка роскошный «Бентли».

Яна Кошкина разрыдалась перед своими подписчиками

 

Известной Кошкина стала после съемок в комедии «Одноклассницы», где одной из ее партнерш по съемочной площадке стала одна из главных актрис России на сегодняшний день Светлана Ходченкова.
Николай Офицеров
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