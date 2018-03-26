Анджелина Джоли обзавелась огромной змеей

Голливудскую актрису Анджелину Джоли подозревают в покупке экзотического животного. В руках ее отпрыска заметили корм для змей.

Ранее Джоли увидели гуляющей по улице в Лос-Анджелесе вместе с сыном Ноксом. Знаменитость заметили возле местного зоомагазина, в руках ее сына имелся корм для змей. В Сети посчитали, что Анджелина приобрела для своих детей змею, проживающую в доме звезды. Удивил общественность и внешний вид бывшей супруги Брэда Питта. Она надела все черное, тогда как Нокс гулял в одной футболке.

Никита Готский

Прежде сообщалось о плохом самочувствии Анджелины Джоли из-за свиданий Брэда Питта с Дженнифер Энистон. СМИ со ссылкой на интервью друзей бывшей пары пшут, актриса все еще влюблена в Брэда, несмотря на расставание. Новость о встречах Питта и Энистон она считает предательством. Энистон решила встретиться с Джоли для решения конфликта, но получила отказ.