Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты рассказали, на сколько может сесть охранник из ТЦ в Кемерово Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером Новый метод ученых поможет найти инопланетян Бузова заявила о «тренде на волонтерство» и выразила скорбь по поводу трагедии в Кемерово «МММ больше не будет»: умер Сергей Мавроди Apple выпустит новые телепрограммы уже весной 2019 года Украинцы возлагают цветы у российского посольства из-за трагедии в Кемерово Украинский пранкер высмеял погибших в Кемерово Иранский троян похищает данные через Telegram Анджелина Джоли обзавелась огромной змеей Навальный призвал правительство сделать выводы из трагедии в Кемерово Самолет, следовавший из Штутгарта в Москву, лишился горючего в небе
| | Полина Гагарина и Егор Крид перенесли презентации песен из-за пожара в Кемерово

Полина Гагарина и Егор Крид перенесли презентации песен из-за пожара в Кемерово

Сегодня, 17:00
Популярные российские артисты Полина Гагарина и Егор Крид присоединились к трауру по погибшим в пожаре Кемерово и проинформировали, что переносят презентации своих новых песен.

Полина Гагарина и Егор Крид перенесли презентации песен из-за пожара в Кемерово

 

«Ужасная трагедия! Несправедливая и необъяснимая! Глубочайшие соболезнования близким пострадавших...», - написал Егор Крид в своем Instagram. Также артист сообщил, что из-за трагедии песню «Миллион алых роз» он презентует 27 марта. Полина Гагарина также выразила слова скорби погибшим в Кемерово: «Страшно так, что нет сил... дети... сил родным и близким..сил перенести». Премьера песни артистки «Выше головы» также перенесена на начало апреля.

«Молодцы ребята, понимают, что всем вокруг не до новых песен. Россия скорбит!», «Пускай вообще ничего не выпускают. Ведь для них это не скорбь, а пиар! Мерзость», «А мне вот лично кажется, что это чистой воды лицемерие. Они только на людях «скорбят», «Правильное решение . Весь день не по себе из-за ужасной трагедии», - прокомментировали решения артистов поклонники в соцсети «ВКонтакте».
Светлана Славянская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Финал Кубка Конфедераций закроют Полина Гагарина и Егор Крид
Финал Кубка Конфедераций закроют Полина Гагарина и Егор Крид

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится финальный поединок Кубка Конфедераций с участием сборных Германии и Чили. На закрытии турнира выступят эстрадные звезды

Крид, Гагарина и Dj Smash споют на закрытии Кубка конфедераций
Крид, Гагарина и Dj Smash споют на закрытии Кубка конфедераций

Артисты Егор Крид, Полина Гагарина и Dj Smash споют на церемонии закрытия Кубка конфедераций – 2017 в Петербурге. Закрытие турнира состоится на стадионе

Егор Крид даст интервью в эфире Love Radio
Егор Крид даст интервью в эфире Love Radio

Отечественный поп-исполнитель Егор Крид даст интервью журналистам Love Radio. Об этом он сообщил подписчикам социальной сети Instagram.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости