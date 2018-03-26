Полина Гагарина и Егор Крид перенесли презентации песен из-за пожара в Кемерово

Популярные российские артисты Полина Гагарина и Егор Крид присоединились к трауру по погибшим в пожаре Кемерово и проинформировали, что переносят презентации своих новых песен.

Светлана Славянская

«Ужасная трагедия! Несправедливая и необъяснимая! Глубочайшие соболезнования близким пострадавших...», - написал Егор Крид в своем Instagram. Также артист сообщил, что из-за трагедии песню «Миллион алых роз» он презентует 27 марта. Полина Гагарина также выразила слова скорби погибшим в Кемерово: «Страшно так, что нет сил... дети... сил родным и близким..сил перенести». Премьера песни артистки «Выше головы» также перенесена на начало апреля.«Молодцы ребята, понимают, что всем вокруг не до новых песен. Россия скорбит!», «Пускай вообще ничего не выпускают. Ведь для них это не скорбь, а пиар! Мерзость», «А мне вот лично кажется, что это чистой воды лицемерие. Они только на людях «скорбят», «Правильное решение . Весь день не по себе из-за ужасной трагедии», - прокомментировали решения артистов поклонники в соцсети «ВКонтакте».