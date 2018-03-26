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| | Экс-муж Веры Глаголевой до ее кончины не подозревал о недуге артистки

Экс-муж Веры Глаголевой до ее кончины не подозревал о недуге артистки

Сегодня, 16:09
Гостем нового выпуска шоу «Судьба человека» стал экс-супруг Веры Глаголевой Родион Нахапетов. В студии он рассказал истории их любви и расставания, а также признался, что перед смертью бывшей супруги просил у нее прощения за предательство.

Экс-муж Веры Глаголевой до ее кончины не подозревал о недуге артистки

 

Родион Нахапетов в общении с Борисом Корчевниковым откровенно рассказал об отношениях с экс-супругой Верой Глаголевой, скончавшейся в конце лета прошедшего года от рака желудка в Германии. До самого трагического события она скрывала от всех онкологию, Нахапетов признался, что даже он не догадывался о том, что его экс-жена нездорова. Режиссер сообщил, что перед смертью артистки попросил у нее прощения за то, что когда-то оставил ее и двоих детей ради другой женщины.

Родион Нахапетов также признался, что всегда будет считать Веру Глаголеву большой частью своей жизни. Ее раннюю кончину он назвал «несправедливой», так как «ученик» не должен уходить раньше «учителя».
Виктория Озерова
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