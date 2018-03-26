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| | «Как порноактриса!»: Возлюбленную Тимати раскритиковали за выпавшую из купальника грудь

«Как порноактриса!»: Возлюбленную Тимати раскритиковали за выпавшую из купальника грудь

Сегодня, 15:16
Возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову раскритиковали пользователи Сети за выбор купальника, в котором буквально выпадает наружу грудь. Также фанаты заявили, что не хотят видеть подобные пошлые фото в ленте Instagram.

«Как порноактриса!»: Возлюбленную Тимати раскритиковали за выпавшую из купальника грудь

 

Модель Анастасия Решетова решила напомнить фолловерам о том, какой фигурой она обладает. Для нового снимка девушка разделась и примеряла купальник с достаточно смелым вырезом. Поклонники посчитали, что девушка выглядит как порноактриса из фильмов для взрослых.

Кроме того, пользователи Сети посчитали неуместным в день траура публиковать в Instagram откровенные снимки: «У всей страны горе такое, а тут... Все уже миллион раз видели вашу грудь, ноги, попу и все остальное», «Не выставляйте ничего вообще, не приятно в такой день видеть голятину!», «Может не стоит грудью сверкать хотя бы в такой страшный день?», «Настя, удали фото хотя бы ради малейших норм морали».
Светлана Славянская
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