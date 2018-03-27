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| | Валдис Пельш поведал о страшной болезни, едва не убившей его

Валдис Пельш поведал о страшной болезни, едва не убившей его

Сегодня, 05:20
Популярный телеведущий Валдис Пельш рассказал о своей тяжелой болезни и о страшных болях, мучивших его. Такими подробностями он поделился в эфире «Жить здорово».

Валдис Пельш поведал о страшной болезни, едва не убившей его

 

Каждый выпуск в студию шоу Елены Малышевой приходят знаменитости, рассказывающие о ранее перенесенных болезнях. До недавнего времени люди узнали о заболеваниях Даны Борисовой, Дианы Гурцкой и Валдиса Пельша. Десять лет назад он сильно страдал от острого панкреатита, хорошо подкосившего его. Приступы недуга ведущий помнит до сих пор.

Малышева помнит Пельша в то время. По ее словам, ведущий находился в реанимации в болезненном положении. Тогда Елена не могла часто понять, в сознании ли ее коллега по работе. Она благодарит жену Валдиса Светлану, которую именует ангелом-хранителем Пельша.

Сам ведущий отчетливо запомнил ту болезнь, а ее боли памятны ему по сей день. Он выражает слова благодарности врачам, которые спасли ему жизнь, так как ситуация была очень сложной.
Никита Готский
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