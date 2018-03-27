Валдис Пельш поведал о страшной болезни, едва не убившей его

Популярный телеведущий Валдис Пельш рассказал о своей тяжелой болезни и о страшных болях, мучивших его. Такими подробностями он поделился в эфире «Жить здорово».

Никита Готский

Каждый выпуск в студию шоу Елены Малышевой приходят знаменитости, рассказывающие о ранее перенесенных болезнях. До недавнего времени люди узнали о заболеваниях Даны Борисовой, Дианы Гурцкой и Валдиса Пельша. Десять лет назад он сильно страдал от острого панкреатита, хорошо подкосившего его. Приступы недуга ведущий помнит до сих пор.Малышева помнит Пельша в то время. По ее словам, ведущий находился в реанимации в болезненном положении. Тогда Елена не могла часто понять, в сознании ли ее коллега по работе. Она благодарит жену Валдиса Светлану, которую именует ангелом-хранителем Пельша.Сам ведущий отчетливо запомнил ту болезнь, а ее боли памятны ему по сей день. Он выражает слова благодарности врачам, которые спасли ему жизнь, так как ситуация была очень сложной.