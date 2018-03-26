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| | Фигурист Плющенко призвал к ответственности чиновников Кемерово

Фигурист Плющенко призвал к ответственности чиновников Кемерово

Сегодня, 15:18
Российский фигурист Евгений Плющено в своем Instagram написал про то, что ответственными за крупную трагедию в Кемерово можно считать чиновников области. Спортсмен выразил соболезнования и поддержку пострадавшим от происшествия.

Фигурист Плющенко призвал к ответственности чиновников Кемерово

 

Мастер спорта РФ в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко высказался в своем профиле в Instagram про происшествие в Кемерово. Выступая в качестве доверенного лица президента, спортсмен потребовал призвать к ответственности чиновников Кемеровской области из-за того, что те не приехали на место гибели жителей города.

Происшествие в ТЦ «Зимняя вишня» можно считать одним из наиболее крупных за последнюю сотню лет. Плющенко настаивает на том, чтобы во всех торговых центрах Российской Федерации прошла проверка. Фигурист, как отец двоих сыновей, болезненно воспринимает и тот факт, что в кемеровском ТЦ дети задыхались в кинотеатре, из которого не могли выйти. Спортсмен сообщил, что понимает боль семей, которые потеряли кого-либо во время трагедии в торговом центре, а также приносит им соболезнования.
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