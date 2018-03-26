Бородина откровенно прокомментировала вторую беременность Собчак

Ведущая телевизионного реалити шоу «Дом-2» Ксения Бородина поделилась своим мнением относительно второй беременности своей бывшей коллеги по телестройке Ксении Собчак. Ведущая крайне тактично высказалась об интересном положении бывшей коллеги, оставив поклонникам массу поводов строить догадки.

Николай Офицеров

Бородина довольно часто выходит в прямые эфиры через свой аккаунт в Instagram. В подобных эфирах она отвечает на вопросы подписчиков и делится с ними различными размышлениями на различные темы. В последний раз тема зашла касательно ее бывшей коллеги по телевизионному проекту, которая нынче пытается активно строить политическую карьеру.В своем недавнем эфире Ксения заметила вопрос, в котором подписчик попросил ее дать комментарий относительно возможной беременности Собчак. Как известно, их связывали довольно теплые приятельские отношения. Пользователи решили, что и сейчас Бородина активно общается с Собчак.По словам Бородиной, она не так часто общается со своей экс-коллегой, но буквально недавно им все же довелось увидеться. На вопрос, связанный с «интересным положением», Бородина рассказала историю, когда ее подруга «слила» журналистам новость о второй беременности и это было крайне неприятным обстоятельством, потому подобному примеру она решила не следовать.