Бородина откровенно прокомментировала вторую беременность Собчак

Бородина довольно часто выходит в прямые эфиры через свой аккаунт в Instagram. В подобных эфирах она отвечает на вопросы подписчиков и делится с ними различными размышлениями на различные темы. В последний раз тема зашла касательно ее бывшей коллеги по телевизионному проекту, которая нынче пытается активно строить политическую карьеру.
В своем недавнем эфире Ксения заметила вопрос, в котором подписчик попросил ее дать комментарий относительно возможной беременности Собчак. Как известно, их связывали довольно теплые приятельские отношения. Пользователи решили, что и сейчас Бородина активно общается с Собчак.
По словам Бородиной, она не так часто общается со своей экс-коллегой, но буквально недавно им все же довелось увидеться. На вопрос, связанный с «интересным положением», Бородина рассказала историю, когда ее подруга «слила» журналистам новость о второй беременности и это было крайне неприятным обстоятельством, потому подобному примеру она решила не следовать.
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