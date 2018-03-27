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| | Эмили Ратаковски рассказала, как готовит попу к съемкам

Эмили Ратаковски рассказала, как готовит попу к съемкам

Сегодня, 04:30
Эмили Ратаковски регулярно радует поклонников откровенными снимками, 26-летняя модель не стесняется демонстрировать свои шикарные формы. Недавно Ратаковски показала, как ее супруг Себастьян Бир-Макклард готовит ягодицы модели к съемкам.

Эмили Ратаковски рассказала, как готовит попу к съемкам

 

Эмили Ратаковски в своем Instagram-аккаунте посвятила публикацию своему избраннику Себастьяну Бир-Маккларду. На фото модель запечатлена полностью голой рядом с бассейном на шикарной вилле. Рядом с ней на одном колене стоит ее муж. Он заботливо натирает ягодицы модели специальным средством. Снимок является бэкстейджем с недавней откровенной фотосессии модели. Следует отметить, что Эмили Ратаковски не стесняется того, что стала популярной именно благодаря своим формам, и с удовольствием демонстрирует все прелести своей фигуры фанатам.

Эмили Ратаковски рассказала, как готовит попу к съемкам

 

Менее чем за сутки публикацию Ратаковски оценили более 800 тысяч пользователей, комментарии оставили почти 6 тысяч человек.
Виктория Озерова
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