Эмили Ратаковски рассказала, как готовит попу к съемкам

Эмили Ратаковски регулярно радует поклонников откровенными снимками, 26-летняя модель не стесняется демонстрировать свои шикарные формы. Недавно Ратаковски показала, как ее супруг Себастьян Бир-Макклард готовит ягодицы модели к съемкам.

Эмили Ратаковски в своем Instagram-аккаунте посвятила публикацию своему избраннику Себастьяну Бир-Маккларду. На фото модель запечатлена полностью голой рядом с бассейном на шикарной вилле. Рядом с ней на одном колене стоит ее муж. Он заботливо натирает ягодицы модели специальным средством. Снимок является бэкстейджем с недавней откровенной фотосессии модели. Следует отметить, что Эмили Ратаковски не стесняется того, что стала популярной именно благодаря своим формам, и с удовольствием демонстрирует все прелести своей фигуры фанатам.

Виктория Озерова

Менее чем за сутки публикацию Ратаковски оценили более 800 тысяч пользователей, комментарии оставили почти 6 тысяч человек.