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| | Светлана Лобода не бросает работу даже в декрете

Светлана Лобода не бросает работу даже в декрете

Сегодня, 15:13
Отечественная исполнительница Светлана Лобода сейчас находится на вилле в Калифорнии, где проведет весь декрет. Некоторое время назад знаменитость опубликовала в Сети несколько новых фотографий с виллы, а также поведала, что даже в декрете не перестает работать. Также исполнительница пообещала поклонникам, что они услышат много новых композиций.

Светлана Лобода не бросает работу даже в декрете

 

Несколько недель назад Светлана Лобода подтвердила слухи, что беременна. Знаменитость еще рассказала, что на время ожидания родов будет жить в США. Там же исполнительница и будет рожать. На ее странице появилось несколько новых снимков, но Лобода не показывает округлившийся живот. Также исполнительница поведала пользователям, что даже в декрете продолжает усердно трудиться.

Светлана Лобода не бросает работу даже в декрете

 

В подтверждение своих слов Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию, на которой сидит за роялем в момент создания песни. Исполнительница рассказала, что в данный момент работает над несколькими песнями. Также в своем посте певица написала, что после возвращения представит много новых композиций, что порадует ее поклонников.
Анна Котова
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