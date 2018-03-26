Светлана Лобода не бросает работу даже в декрете

Отечественная исполнительница Светлана Лобода сейчас находится на вилле в Калифорнии, где проведет весь декрет. Некоторое время назад знаменитость опубликовала в Сети несколько новых фотографий с виллы, а также поведала, что даже в декрете не перестает работать. Также исполнительница пообещала поклонникам, что они услышат много новых композиций.

Несколько недель назад Светлана Лобода подтвердила слухи, что беременна. Знаменитость еще рассказала, что на время ожидания родов будет жить в США. Там же исполнительница и будет рожать. На ее странице появилось несколько новых снимков, но Лобода не показывает округлившийся живот. Также исполнительница поведала пользователям, что даже в декрете продолжает усердно трудиться.

Анна Котова

В подтверждение своих слов Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию, на которой сидит за роялем в момент создания песни. Исполнительница рассказала, что в данный момент работает над несколькими песнями. Также в своем посте певица написала, что после возвращения представит много новых композиций, что порадует ее поклонников.