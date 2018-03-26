Светлана Лобода не бросает работу даже в декрете

Несколько недель назад Светлана Лобода подтвердила слухи, что беременна. Знаменитость еще рассказала, что на время ожидания родов будет жить в США. Там же исполнительница и будет рожать. На ее странице появилось несколько новых снимков, но Лобода не показывает округлившийся живот. Также исполнительница поведала пользователям, что даже в декрете продолжает усердно трудиться.
В подтверждение своих слов Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию, на которой сидит за роялем в момент создания песни. Исполнительница рассказала, что в данный момент работает над несколькими песнями. Также в своем посте певица написала, что после возвращения представит много новых композиций, что порадует ее поклонников.
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