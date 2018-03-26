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Лолита Милявская назвала виновных в трагедии в Кемерово

Сегодня, 14:53
Российская певица Лолита Милявская выражает соболезнование по поводу трагедии в Кемерово. Пост сочувствия она опубликовала в Instagram.

Лолита Милявская назвала виновных в трагедии в Кемерово

 

Сегодня Лолита отыграет свой очередной концерт, она выступит для поклонников из Перми. Как и многие другие, она шокирована вчерашней аварией в Кемерово. Певица глубоко потрясена катастрофой, которая унесла жизни более шести десятков людей. «Царство Небесное» пишет она в соцсети и желает «сил Жить» всем, кто потерял родственников и близких в пожаре. Лолита уверена, что ответят за произошедшее как те люди, которые регулировали пожарную безопасность, так и строители торгового центра.

Лолита Милявская назвала виновных в трагедии в Кемерово

 

Подписчики солидарны с Милявской. Они выражают сочувствие с связи с произошедшим. При этом люди возмущаются поведением близких директора ТЦ, уверяющих, что виновата не она в случившемся, а другие, тем самым боясь брать на себя ответственность, зарабатывая деньги, не заботясь о своих посетителях и работниках.
Никита Готский
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