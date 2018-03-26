Невеста Гогена Солнцева оказалась бедной артисткой

Стало известно, что богатая 62-летняя невеста Гогена Солнцева, участника «Дома-2», оказалась бедной артисткой. Журналисты программы «Ты не поверишь» провели собственное расследование, побывав в доме знаменитости недалеко от Москвы.

Анна Котова

Сам Гоген Солнцев пригласил корреспондентов к себе, чтобы познакомить их со своей невестой Екатериной. Также знаменитость решил познакомить общественность со своим особняком, который расположен в 10 километрах от Москвы. Отметим, что общая площадь жилья составила 280 квадратных метров. Во дворе у Солнцева также есть и птичник, в котором находятся перепелки и фазаны. Невеста показала журналистам картины и показала свои наряды.После экскурсии журналисты сделали вывод, что особняк кажется не жилым, пустым. У корреспондентов сложилось впечатление, что жилье подготовлено для продажи. Во всем доме можно увидеть только одно совместное фото, которое стоит на видном месте. В ванной комнате стоят только дешевые гигиенические принадлежности, а на кухне также стоит дешевая бытовая техника. В результате расследования оказалось, что Екатерина есть в базе артисток, которых можно нанять за 500 рублей.