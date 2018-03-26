По пути в клинику скончался сын Скрипаля

Близкие и родные бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля в последние годы часто погибали. С маленьким промежутком во времени Скрипаль потерял не только супругу, но и сына.

Анна Котова

Его отпрыск скончался в прошлом году по пути в больницу от почечной недостаточности. Супруга скончалась в 2012 году в Великобритании от рака. После отравления самого Сергея Скрипаля английские стражи порядка решили поднять все дела и пересмотреть их заново, так как есть возможность, что все смерти связаны и произошли не просто так. Некоторое время назад стали известны некоторые факты кончины сына Скрипаля, Александра. Сообщается, что с 2010 года Александр жил в Великобритании, но нигде не работал. Молодой человек злоупотреблял спиртным, что привело к циррозу печени. В прошлом году Александр вернулся в Москву, где проживала его возлюбленная Анна, которая заявила, что мужчина не пил спиртного вообще.В первых числах июля возлюбленные поехали в Санкт-Петербург. Они решили навестить родственников и погулять по городу. Александр неоднократно жаловался на здоровье, а в гостях у дяди неожиданно упал. Однако скорая не успела довести его до больницы, по пути он скончался. После прощания прах Александра Скрипаля отправили в Великобританию, где в Солсбери он был и похоронен.