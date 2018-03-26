Киркоров пытается помочь выжившему мальчику из Кемерово

Филипп Киркоров в личном микроблоге в Instagram выразил сочувствие всем родным и близким погибших при трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Певец выразил надежду, что все виновные будут наказаны, и попросил помощи.

Филипп Киркоров в своем Instagram-аккаунте рассказал историю 11-летнего Сережи. Мальчику удалось выжить при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, он сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Родители и младшая сестра Сережи погибли. Филипп Киркоров попросил всех неравнодушных помочь отыскать родственников мальчика, а сам пообещал, что сделает все, чтобы он «выкарабкался». Также популярный исполнитель принес соболезнования всем семьям погибших. За несколько часов пост оценили более 30 тысяч человек.

Виктория Озерова

Напомним, что трагедия случилась накануне. СК возбудил уголовное дело. Были задержаны четыре человека, среди которых владельцы ТЦ и помещения, в котором предположительно возник очаг возгорания.