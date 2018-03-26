Внучка Грейс Келли обручилась с сыном актрисы Кароль Буке

Недавно общественность узнала, что 31-летняя Шарлотта, внучка Грейс Келли, обручилась со своим 36-летним возлюбленным Дмитрием Рассамом. Отметим, что впервые в статусе невесты Шарлотта появилась перед поклонниками на светском мероприятии Rose Ball, который проходит каждый год в Монако.

Анна Котова

На красной дорожке Шарлотта появилась в элегантном черном платье, украшенном белыми перьями, которое создал дизайнер Saint Laurent. Однако не только наряд поразил присутствующих, а и то, что на руке девушки красовалось кольцо, сверкая бриллиантами, подаренное Дмитрием на помолвку. Шарлотту на мероприятии сопровождал ее избранник и жених, который ослепил всех своим классическим смокингом и бабочкой. Помимо Шарлоты и ее жениха, на красной дорожке также появилась мать девушки принцесса Каролина. Представительница королевской семьи вся светилась от радости, так как ее радовала помолвка дочери.Сам Дмитрий Рассам является знаменитым продюсером, который создал уже несколько десятков фильмов. Помимо этого, он еще и сын знаменитой французской актрисы Кароль Буке. Отметим, что для жениха – это не первый брак, до этого он был женат на модели Маше Новоселовой. У Дмитрия от первого брака есть 6-летняя дочь. У Шарлоты тоже есть ребенок от бывшего парня, однако замужем девушка не была.