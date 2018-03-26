Виктор Логинов выражает соболезнование землякам из Кемерово

Уроженец Кемерово, российский актер Виктор Логинов соболезнует землякам по случаю трагедии в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня». Об этом артист сообщает в Instagram.

Отечественный зритель больше всего знает Виктора Логинова как Гену Букина из сериала «Счастливы вместе». Актер является уроженцем Кемерово, теперь он выражает слова сочувствия землякам после пожара в ТЦ. Ведущий опубликовал во всемирной «паутинке» фотографию, подписав ее «Родина, сердцем я с тобой». Он также добавляет, что все виновные в пожаре должны понести наказание.

Никита Готский

Возгорание в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово началось вчера. В его результате погибли 64 человека, пропали без вести десятки людей. Совсем недавно в Сети появились сведения, что в комплексе снова возник пожар.