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| | Виктор Логинов выражает соболезнование землякам из Кемерово

Виктор Логинов выражает соболезнование землякам из Кемерово

Сегодня, 13:25
Уроженец Кемерово, российский актер Виктор Логинов соболезнует землякам по случаю трагедии в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня». Об этом артист сообщает в Instagram.

Виктор Логинов выражает соболезнование землякам из Кемерово

 

Отечественный зритель больше всего знает Виктора Логинова как Гену Букина из сериала «Счастливы вместе». Актер является уроженцем Кемерово, теперь он выражает слова сочувствия землякам после пожара в ТЦ. Ведущий опубликовал во всемирной «паутинке» фотографию, подписав ее «Родина, сердцем я с тобой». Он также добавляет, что все виновные в пожаре должны понести наказание.

Виктор Логинов выражает соболезнование землякам из Кемерово

 

Возгорание в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово началось вчера. В его результате погибли 64 человека, пропали без вести десятки людей. Совсем недавно в Сети появились сведения, что в комплексе снова возник пожар.
Никита Готский
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