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В школе Вера Брежнева терпела унижения и дралась с одноклассницами

Сегодня, 13:23
Учившийся вместе с Верой Брежневой одноклассник признался в том, что у будущей звезды российской эстрады, проживавшей тогда в украинском Днепродзерджинске, было немало проблем. Она терпела унижения и нередко дралась с одноклассниками. Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы «Звезды сошлись».

В школе Вера Брежнева терпела унижения и дралась с одноклассницами

 

По словам мужчины, будущая знаменитость становилась объектом издевок. Часто это бывало из-за ее настоящей фамилии Галушка. Большинство школьниц Веру недолюбливали и придумывали ей различные обидные прозвища.

В юности певица была еще далека от образа секс-символа, носила брекеты и очки с толстой оправой, а также донашивала за старшими сестрами вещи. Многодетная семья певицы жила довольно скромно, поэтому ей приходилось подрабатывать и мыть посуду в общественных заведениях. Одноклассник звезды признается, что Вера умела держать удар, а потому часто дралась с девочками на улице.

Школьники не сразу узнали Брежневу после того, как она появилась в первых музыкальных видео трио «ВИА Гра». Многие и подумать не могли, что артистка когда-либо станет секс-символом. Сейчас она замужем за Константином Меладзе, успешная певица, а также объект обожания для миллионов подписчиков в Instagram.

Одноклассник Брежневой во время съемок передачи передал ей привет, а также попросил прощения за то, что не защищал ее перед другими девочками.
Николай Офицеров
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