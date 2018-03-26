Блогер Анюта Рай восхитила фанатов сексуальной фигурой

Анюта Рай обновила микроблог, где похвасталась своей прекрасной фигурой в купальнике. В посту под фото девушка рассказала, что на Бали больше всего любит заниматься серфингом и исследовать уголки острова: «Бали не для пляжного отдыха. Это остров для исследователей, чтобы влюбиться в него, нужно брать байк и посещать разные локации. И тогда остров не оставит вас равнодушными».
Поклонники блогера пришли в восторг от внешних данных девушки: «Красивое фото», «Шикарная фигура», «Какой необычный купальник», «Красотка, глаз не оторвать от фото», «Очень классная фотка! Какая женственная фигура», «Бомба!!!! Побольше фото в таком исполнении», «Ну очень нравятся твои фотографии. Они просто волшебные».
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