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| | Блогер Анюта Рай восхитила фанатов сексуальной фигурой

Блогер Анюта Рай восхитила фанатов сексуальной фигурой

Сегодня, 12:13
Московский блогер и Instagram-дива Анюта Рай восхитила своих поклонников очередным сексуальным снимком, где продемонстрировала прекрасную подтянутую фигуру. Также девушка рассказала об особенностях отдыха на Бали.

Блогер Анюта Рай восхитила фанатов сексуальной фигурой

 

Анюта Рай обновила микроблог, где похвасталась своей прекрасной фигурой в купальнике. В посту под фото девушка рассказала, что на Бали больше всего любит заниматься серфингом и исследовать уголки острова: «Бали не для пляжного отдыха. Это остров для исследователей, чтобы влюбиться в него, нужно брать байк и посещать разные локации. И тогда остров не оставит вас равнодушными».

Блогер Анюта Рай восхитила фанатов сексуальной фигурой

 

Поклонники блогера пришли в восторг от внешних данных девушки: «Красивое фото», «Шикарная фигура», «Какой необычный купальник», «Красотка, глаз не оторвать от фото», «Очень классная фотка! Какая женственная фигура», «Бомба!!!! Побольше фото в таком исполнении», «Ну очень нравятся твои фотографии. Они просто волшебные».
Светлана Славянская
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