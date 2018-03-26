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Дмитрий Шепелев скрывает сына Фриске за границей

Сегодня, 11:41
По словам родителей покойной Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев незаконно увез сына их дочери за границу и запрещает им видеться с внуком.

Дмитрий Шепелев скрывает сына Фриске за границей

 

Как сообщает адвокат родственников Фриске, Шепелев прячет мальчика в Белоруссии. Долгое время родные Жанны пытаются добиться права на встречу с внуком и доказать, что ведущий не является отцом Платона. Мальчик скоро отпразднует свой юбилей, ему исполнится 5 лет. За все это время бабушка и дедушка видели его всего лишь несколько раз. Адвокат семьи Фриске утверждает, что Дмитрий не приходится законным отцом Платону, так как не был официально расписан с Жанной. Поэтому он не может быть опекуном. Единственными законными опекунами мальчика могут быть родители Жанны.

По словам Владимира Фриске, Платон живет в частном доме под Минском. На требование правозащитников вернуть мальчика в семью Шепелев ответил отказом. Он предложил родственникам покойной певицы встретиться с сыном в Белоруссии. Адвокаты направили жалобу в Генеральную прокуратуру и директору Первого канала Константину Эрнсту.
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