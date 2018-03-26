      Александр Ревва празднует 5-летие дочери

У известного юмориста Александра Реввы сегодня большой праздник. Его дочери Амели исполняется 5 лет.

Александра отечественный зритель хорошо знает как резидента популярного телешоу Comedy Club. Кроме того Ревва хороший семьянин, который воспитывает двоих дочерей. В 2013 году у него родилась девочка, которую счастливые родители назвали Амели. Сегодня она отмечает 5 лет со дня появления на свет, о чем радостный родитель рассказал на своей странице в соцсети Instagram, приложив к посту изображение любимой дочери. Как пишет Ревва, 26 марта один из самых ярких дней в году для него. Он пишет, что Амели счастье для него, добавляя, как любит ее.

Никита Готский

Александр Ревва начинал свой творческий путь участником команды КВН «ДонГАУ», позже радовал зрителя в команде «Утомленные солнцем». С 2006 года он в Comedy Club, где выступает вместе с Гариком Харламовым, Павлом Волей и другими. Покоряет сердца фанатов также одиночными миниатюрами.