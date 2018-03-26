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| | Красота кошки, спасенной Настасьей Самбурской, поразила подписчиков Instagram

Красота кошки, спасенной Настасьей Самбурской, поразила подписчиков Instagram

Сегодня, 12:10
Популярная российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская продемонстрировала на официальной странице в соцсети Instagram свое новое «приобретение». Им оказалась красивая белая кошка, которую звезда пожалела и подобрала на улице.

Красота кошки, спасенной Настасьей Самбурской, поразила подписчиков Instagram

 

Настасья Самбурская никогда не скрывала своей любви к кошкам, поскольку девушка является постоянным членом организации, которая оказывает помощь приютом для брошенных животных. Несмотря на напряженный график работы, актриса находит время для частия в различных акциях по сбору корма и средств для бездомных пушистых питомцев.

Красота кошки, спасенной Настасьей Самбурской, поразила подписчиков Instagram

 

Недавно звезда забрала с улицы тощую, беременную кошку, состояние здоровья и шерсти которой оставляло желать лучшего, однако благодаря правильному уходу и сбалансированному питанию животное превратилось в настоящую красавицу. Смбурская назвала свою любимицу Тильдой, похваставшись ей в соцсети, где подписчики не могли не оценить роскошный белый мех и прекрасные разноцветные глаза.
Пойда Анна
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