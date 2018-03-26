Аглая Тарасова «взорвала» Сеть фотосессией топлес

Начинающая 23-летняя актриса Аглая Тарасова решила «переплюнуть» свою скандально известную мать Ксению Раппопорт. Девушка приняла участие в откровенной фотосессии, продемонстрировав все достоинства своей фигуры.

Пойда Анна

На фотографии Аглая Тарасова запечатлена топлес, слегка прикрыв грудь руками, при этом на голове девушки красуется кепка, а во рту сигарета, придающая снимку налет эротичности и духа бунтарства. Кроме того, снимок сделан в черно-белом цвете, навевая сходство с нашумевшим фильмом «Ночной портье», в котором поднимается тема садомазохизма.Подписчики оценили прекрасные внешние данные молодой актрисы и ее раскрепощенность, при этом многие отметили, что девушка напоминает юную Мадонну. Некоторые фолловеры также заметили сходство с голливудской актрисой Марлен Дитрих. За короткий промежуток времени фото набрало большое количество «лайков» и положительных комментариев.