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| | Аглая Тарасова «взорвала» Сеть фотосессией топлес

Аглая Тарасова «взорвала» Сеть фотосессией топлес

Сегодня, 11:00
Начинающая 23-летняя актриса Аглая Тарасова решила «переплюнуть» свою скандально известную мать Ксению Раппопорт. Девушка приняла участие в откровенной фотосессии, продемонстрировав все достоинства своей фигуры.

Аглая Тарасова «взорвала» Сеть фотосессией топлес

 

На фотографии Аглая Тарасова запечатлена топлес, слегка прикрыв грудь руками, при этом на голове девушки красуется кепка, а во рту сигарета, придающая снимку налет эротичности и духа бунтарства. Кроме того, снимок сделан в черно-белом цвете, навевая сходство с нашумевшим фильмом «Ночной портье», в котором поднимается тема садомазохизма.

Подписчики оценили прекрасные внешние данные молодой актрисы и ее раскрепощенность, при этом многие отметили, что девушка напоминает юную Мадонну. Некоторые фолловеры также заметили сходство с голливудской актрисой Марлен Дитрих. За короткий промежуток времени фото набрало большое количество «лайков» и положительных комментариев.
Пойда Анна
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