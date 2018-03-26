Очередной позор: Алену Водонаеву затролили за дешевые колготки

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Алена Водонаева подверглась критике со стороны пользователей. Причиной для нападок стало то, что знаменитость надела дешевые колготки вместе с брендовым дорогим платьем.

На снимке Водонаева вместе со своими друзьями предположительно собираются на какую-то светскую тусовку. Все, кто изображен на фото, выбрали для этого мероприятия самые лучшие наряды. Пользователи заметили, что сама знаменитость надела черное платье, длина которого чуть ниже колен, и черные туфли. Однако больше всего поклонников удивило то, что Алена надела дешевые колготки бежевого цвета, которые никак не подходили под дорогой наряд.

Анна Котова

«Добрые люди» обсмеяли знаменитость и предположили, что, скорее всего, у Алены закончились средства после покупки такой брендовой одежды, а колготки пришлось надеть самые дешевые. Также Водонаевой посоветовали использовать либо светлый оттенок колготок, либо вообще носить черные. Помимо Алены Водонаевой, критике подверглась и Катя Жужа, которая слишком переборщила с яркостью своих нарядов. Пользователи заметили, что ни на одной странице знаменитостей не было еще таких фотографий, на которых они изображены в таких «удивительных» и не подходящих нарядах.