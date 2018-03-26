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| | Звезды шоу-бизнеса шокированы случившимся в Кемерово

Звезды шоу-бизнеса шокированы случившимся в Кемерово

Сегодня, 10:28
Российские звезды выразили свои соболезнования семьям пострадавших в Кемерово.

Звезды шоу-бизнеса шокированы случившимся в Кемерово

 

Александр Розенбаум записал видеообращение в поезде и опубликовал в своем аккаунте. По его словам, пожар в торговом центре Кемерово является катастрофой огромного масштаба. Певец поддержал родственников погибших и пострадавших, а также сотрудников МЧС.

Ольга Бузова на своей странице в память о погибших выставила фото горящей свечи. Звезда подчеркнула, что для пострадавших начинается сбор крови. Анна Седокова также выразила свои соболезнования и призвала каждую минуту дорожить друг другом. Певец Николай Басков считает, что причиной трагедии стала "полная безответственность, пофигизм и безалаберность".

Звезды шоу-бизнеса шокированы случившимся в Кемерово

 

Ксения Бородина, Алсу, Гарик Харламов, Юлия Началова также шокированы трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" и приносят соболезнования близким погибших. Не остался равнодушным и Сергей Лазарев. Артист призвал телевидение правдивее освещать события в Кемерово.

Анастасия Волочкова разгневала поклонников тем, что выложила в своем аккаунте смешные записи. Многие заявили, что отписываются от ее страницы, так как балерина игнорирует трагедию в Кемерово.

Напомним, накануне вечером в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово начался пожар. Здание частично рухнуло. На момент трагедии в ТЦ было много детей. По последним данным, погибло 53 человека. Около 50 числятся пропавшими.
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